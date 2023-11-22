تحرير 65 محضر إشغالات و11 محضر مخالفة بناء في بني سويف الجديدة

شنَّ المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، حملة مكبرة تحت إشراف رئيس الجهاز بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، وإدارة الأمن بمدينة بني

سويف الجديدة، وإدارة الأمن بالجهاز، وذلك لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمدينة.

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حملة مكبرة على مخالفات قانون البناء

وأوضح رئيس جهاز بني سويف الجديدة، أن الحملة أسفرت على تحرير 65 محضر إشغالات طريق للباعة الجائلين أمام المحلات التجارية بالحي السكني الـ2 بالمدينة ، فضلًا عن تحرير محضر بسحب قطعة أرض بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمنطقة الـ4؛ لعدم إثبات الجدية.

واستعرض رئيس جهاز بني سويف الجديدة، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات إيقاف تنفيذ أعمال المباني على قطع أراضي سكينة لمخالفة اشتراطات تراخيص البناء بمشروع أراضي الإسكان الاجتماعي.

كما نفَّذت الحملة 11 قرار مخالف لقانون البناء، حيث تم إيقاف أعمال لقطع الأراضي بمنطقة الإسكان الاجتماعي وذلك لمخالفة اشتراطات تراخيص البناء.

ورصد رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه تم تحرير محضر والقيام بالتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بمعرفة شرطة التعمير وإدارة بالأمن بالجهاز.

وأعلن المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهازتنمية مدينة بني سويف الجديدة، أن تلك الحملة سوف تتبعها عدد من الحملات المكثفة وبشكل شبه يومي، بجانب شن حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة بالمدينة.