يتزايد البحث يومًا بعد يوم عن شخصيات مسلسل يحيى وكنوز 3، المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024، بعدما حقق نجاحًا هائلًا في السنوات السابقة، واستحوذ على خيال الأطفال ومتابعة الكبار، الذين يحرصون على إتاحة المعلومات التاريخية السليمة لأطفالهم.

طاقم عمل مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث قبل عرضه في رمضان 2024

يضم مسلسل يحيى وكنوز 3، الذي سُيعرض في موسم رمضان 2024، مجموعة كبيرة من الفنانين من الكبار والشباب، ويؤدي الطفل إياد يحيى دور يحيى، أما بثينة هاني فى دور كنوز، والنجم عصام السقا في دور أستاذ عصام.

ويشارك الفنان علاء مرسي في المسلسل بدور سينو، ويقدم الفنان محمد ثروت دور الدكتور عجيب، وهي الشخصية التي تلفت انتباه الأطفال فهي تحاول خداع يحيى ورفاقه طوال حلقات المسلسل، وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى في العالم الحديث، والقديم طول الحلقات.

بالإضافة إلى الفنان سامي مغاوري في دور عم حسني، كما ستشارك حديثًا الإعلامية قصواء الخلالي ضمن أبطال مسلسل يحيى وكنوز 3 وستلعب دور الملكة كليوباترا.

كما تنضم الفنانة ريهام عبد الغفور، حديثًا لمسلسل يحيى وكنوز 3، في دور“نونيا” وهي شخصية جديدة في المسلسل، والمسلسل من تأليف محمد عدلي، ومن إخراج محمد عيد.

قصة مسلسل يحيى وكنوز 3 في رمضان 2024

هو أول فيلم animation في مصر والوطن العربي، يخاطب الأطفال والأسرة ويقدم معلومات تاريخية سليمة، ومن المقررعرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 عبر قنوات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وسيقدم مسلسل يحيى وكنوز3، قصصًا جديدة للأطفال في موسم رمضان 2024، حيث تتنوع موضوعاته ما بين الهوية الوطنية وأهميتها، والانتماء إليها ومحاولة الأطفال الحفاظ عليها في دراما كرتونية مشوقة تخطف أنظار الأطفال.

كما ينتقل المسلسل من خلال رحلة عبر الزمن، إلى العصور التاريخية المختلفة، مثل العصر القديم والبطلمي والمملوكي، وستؤكد حكايات مسلسل يحيى وكنوز 3 على أهمية التصدي للأكاذيب والشائعات المغلوطة التي روّجها الغرب عبر منصات التواصل الاجتماعي.

البوستر التشويقي لمسلسل الكارتون مغامرات يحيى وكنوز 3

وكانت منصة WATCH IT الرقمية قد طرحت البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل الكارتون يحيى وكنوز 3، وحمل تعليق: "مغامرات ومعلومات جديدة هنكتشفها مع يحيى وكنوز في رمضان..انتظروا مسلسل يحيى وكنوز٣ ".

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