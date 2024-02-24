منها جولة بمسارح العالم.. أبرز موضوعات وملفات العدد الجديد لـ"مسرحنا"

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الإلكتروني الجديد "860" لـ جريدة مسرحنا.

الموسم الجديد لنوادي المسرح الإقليمي

استهل العدد في قسم "المتابعات والأخبار" بتقرير خبري بعنوان "أجندة قصور الثقافة في أسبوع" وآخر حول انطلاق الموسم الجديد لنوادي المسرح الإقليمي، بالإضافة إلى تقرير مفصل عن ورش التمثيل والإلقاء بالملتقى الثقافي "أهل مصر" لأطفال المحافظات الحدودية.

التقديم لمهرجان إيزيس للمرأة

وتكتب همت مصطفى عن فتح باب التقديم لمهرجان إيزيس للمرأة في دورته الثانية، وتلقي الضوء على فرقة إمبابة المسرحية وتجربتها الجديدة "المُهاجر"، وتلتقي جهاد طه مع فريق عمل "ماكبث" بقصر ثقافة بني سويف، وتستعرض رنا رأفت تفاصيل الدورة الثالثة من ملتقى "نغم"، كما نستعرض تفاصيل ختام الدورة السابعة لمهرجان "دبا الحصن" للمسرح الثنائي.

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" تُجري سامية سيد حوارا مع المسرحيين حول مهرجان المسرح العربي، ويتحدث الدكتور عمرو دوارة عن عرضه الجديد "قمر الغجر" في حوار لصوفيا إسماعيل.

وفي قسم "رؤى" تكتب الدكتورة داليا همام "تشارلي شابلن.. تقنيات الزمن والمسرح الموسيقي".

جولة بمسارح العالم

وفي قسم "نوافذ" يأخذنا هشام عبد الرؤوف في جولة بمسارح العالم ويكتب "الأدب الفرنسي على مسارح بريطانيا"، بينما يكتب عيد عبد الحليم "تجارب عن مسرح الحجرة في العالم العربي"، وننشر مقالا بعنوان "المسرح وعلم الأعصاب" لجابرييل سوفيا، ترجمة أحمد عبد الفتاح.

ونقرأ في ختام العدد "الجزء الـ33" من مقالات الدكتور سيد علي إسماعيل حول تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "مسرحية ابقى اغمزني".

"مسرحنا " جريدة إلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويتولى رئاسة تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي، والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، ويتولى الديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح رمضان عبد العظيم، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.

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