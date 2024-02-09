في عدد "مسرحنا" الجديد.. تدوير خامات الديكور بين مطرقة الأسعار وسندان اللوائح

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة العدد الإلكتروني الجديد "858" لجريدة "مسرحنا".

استهل العدد في قسم "المتابعات والأخبار" بتقرير خبري عن حفل توقيع كتاب "المسرح التنموي.. النظرية والتطبيق"، بالإضافة إلى تقرير مفصل عن ورشة حكي "كيف تكون مبدعا" التي قدمتها هيئة قصور الثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55.

وتقدم همت مصطفى تغطية لندوة "يعقوب الشاروني كاتبا مسرحيا" التي شارك بها كل من الدكتور حسام عطا والكاتب عبده الزراع، وتقدم رنا رأفت تغطية لندوة "حكايات النصر ومسرح انتصارات أكتوبر" ضمن برنامج معرض الكتاب، بالإضافة إلى رصد وقائع تكريم الفنان القدير رشوان توفيق من قِبل المركز القومي للمسرح.

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" نستعرض آراء المسرحيين في مسألة تدوير خامات الديكور في ظل ارتفاع الأسعار، وتُجري سامية سيد حوارا مع المخرج والكاتب يوسف المنصور الفائز بجائزة الهيئة العربية للمسرح.

وفي قسم "رؤى" تكتب نور الهدى عبد المنعم "قمر الغجر.. تكامل فني العناصر وولاء نادر من المخرج"، ويكتب نزار السعيدي "صمت.. سؤال المسرح خارج المسرح".

وفي قسم "نوافذ" يكتب أحمد الشريف "أسس ومبادئ فن الإدارة المسرحية -2"، كما ننشر الجزء الثاني من مقال "المسرح والعلاج.. العلاج والرعاية أم الوهم؟" من الفصل الثاني عشر من كتاب "المسرح وعلم الإدراك والأعصاب" للكاتب الفرنسي جان ماري برادير، ترجمة أحمد عبد الفتاح.

ونقرأ في ختام العدد "الجزء 31" من مقالات الدكتور سيد علي إسماعيل حول تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "كشكش بك في البرلمان".

"مسرحنا" جريدة إلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، يترأس مجلس إدارتها عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويتولى رئاسة تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي، والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، ويتولى الديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح رمضان عبد العظيم، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.