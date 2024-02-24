السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

مسلسلات رمضان 2024..من هو خالد شباط بطل مسلسل عتبات البهجة أمام يحيى الفخراني؟

الفنان خالد شباط
الفنان خالد شباط

يشارك مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، بمسلسل عتبات البهجة، من بطولة الفنان يحيى الفخراني، في موسم مسلسلات رمضان 2024، حيث ظهرالفنان السوري خالد شباط، بدور مختلف في المسلسل أما يحيى الفخراني.

دور خالد شباط في مسلسل "عتبات البهجة" 2024

 كشفت الجهة المنتجة للعمل "العدل جروب"، عن بوستر منفرد للفنان السوري خالد شباط، في مسلسل عتبات البهجة 2024، أمام الفنان يحيى الفخراني.

ويبدو أن دور خالد شباط من الطبقة المتوسطة التي تسعى لأجل الحصول على الفرص المناسبة والرزق، وكتبت الشركة المنتجة عبارة تبرز دور خالد شباط في المسلسل قائلة: "بيعافر مع الدنيا عشان يجيبها على مزاجه".

وخطف خالد شباط إليه الأنظار، بمجرد الإعلان عن مشاركته، في مسلسل "عتبات البهجة"، خلال الفترة الماضية، بعد ظهوره في الأعمال الفنية، مسلسل "كريستال" و"الخائن"، وقد تم عرضهما على  منصة شاهد.

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مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل عتبات البهجة بطولة يحيي الفخراني

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مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل عتبات البهجة بطولة يحيي الفخراني

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "عتبات البهجة" 2024

يعود الفنان يحيي الفخراني، ليتنير شاشة التلفزيون، خلال سباق دراما رمضان 2024، بقيادة المخرج مجدي أبو عميرة، كما يشارك الفنان صلاح عبد الله، في المسلسل بدور "عرفان" وهو دكتور صيدلي ومتخصص في الأعشاب والتركيبات، ومن أقرب أصدقاء بطل المسلسل بهجت الأنصاري (يحيي الفخراني) الذي يسمع جميع مشاكله ويحاول حلها معه.

والمسلسل  بمشاركة كوكبة من الفنانين الكبار والشباب، وهم جومانا مراد، وغيرهم من النجوم، وهو من معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبوعميرة، وإنتاج جمال العدل.

قصة وأحداث مسلسل عتبات البهجة

تعرض الشركة المنتجة، مسلسل عتبات البهجة 2024، عبر قنوات ومنصات المتحدة، خلال موسم رمضان 2024، وتدور أحداث المسلسل حول "بهجت الأنصار" الذي يؤدي دوره الفنان يحيى الفخران، وقد أحيل على المعاش، وبدأت الوحدة تغزو حياته، لكنه لم يستسلم لهذه المشاعر القاتلة.

فمن خلال علاقته القوية بأحفاده، يتعرف على عالم السوشيل ميديا، ويصبح فردًا فعالًا ومؤثرًا عبر الفضاء الإلكتروني، ويعكف عل تقديم محتوى على الإنترنت باسم "عتبات البهجة" والعمل عن قصة الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، عن روايته التي تحمل نفس الأسم.

يذكر أن المسلسل عدد حلقاته مكونة من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وفكاهي وأسري.

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