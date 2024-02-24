السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: سوق الطاقة المتجددة قادر على توفير النقد الأجنبي ويجب دعمه

النائب أحمد بهاء
النائب أحمد بهاء شلبي

تقدَّم النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، بطلب إحاطة للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجَّه للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن إندثار سوق الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

صعوبة توفير الطاقة 

وقال النائب أحمد بهاء شلبي، إنه في إطار الأزمة الحالية من صعوبة توفير الطاقة وكثرة انقطاع الكهرباء طبقًا للتحديات الاقتصادية الحالية، وفي إطار تمتع مصر بالموارد الطبيعية اللازمة للريادة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، إلا أن المنظومة والتطبيق العملي للاستفادة بذلك حالت دون الاستفادة بهذا القطاع وتحقيق الريادة فيه؛ متمثلة في الإجراءات والتعريفة المحددة من قبل وزارة الكهرباء.

تحديات سوق الطاقة المتجددة

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، أن هناك تحديات كبيرة يواجهها سوق الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة في مجال الطاقة الشمسية مما قد يتسبب في اندثاره من قبل ولادته، وهذا الأمر يترتب عليه فقدان مصدر من مصادر الطاقة المتجددة الذي يحقق الوفر في النقد الأجنبي من تقليل نفقات توليد الكهرباء عبر المنتجات البترولية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا شك أن التكفلة الحالية للشبكة وسعر الشراء الذي تتحمله الوزارة أصبح لا يتناسب مع حجم الاستثمار والمدة السابق تحديدها للوصول إلى نقطة التعادل؛ وهو الأمر الذي يتسبب في هجرة سوق الطاقة الشمسية رغم أن هذا السوق في حال إعادة النظر في منظومته وسعر الشراء ودعمه بصور مختلفة مما يقلل تكلفة إنشائه ويحقق العائد المرجو منه للمُنتج أو المستثمر وسيكون مصدر توفير في استخدام المنتجات البترولية في توليد الطاقة بالمحطات الرئيسية.

وطالب النائب أحمد بهاء شلبي، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لدراسته وبحث ما ورد به.

النائب أحمد بهاء شلبي مجلس النواب حماة الوطن طلب إحاطة الطاقة الجديدة والمتجددة المشروعات المتوسطة والصغيرة

مواد متعلقة

نائب رئيس "المؤتمر": مشروع رأس الحكمة خطوة هامة لتخطى الأزمة الاقتصادية

عضو بالشيوخ: مشروع "رأس الحكمة" يدعم الاقتصاد الوطنى فى مواجهة التحديات

أشرف رشاد: صفقة الاستثمار بداية حقيقية لحل الأزمة الاقتصادية

برلمانية: صفقة رأس الحكمة ستنعش الاقتصاد المصرى وتقضى على أزمة الدولار

برلمانية: "رأس الحكمة" امتداد للعلاقات التاريخية بين مصر والإمارات

قيادي بمستقبل وطن: مشروع رأس الحكمة يؤكد قدرة مصر على جذب استثمارات متنوعة

برلماني: مشروع رأس الحكمة يسهم في انفراجة القطاعات الاقتصادية واستقرار السوق النقدي

برلمانية: صفقة الاستثمارات الكبرى خطوة هامة لخفض الأسعار واستقرار الأسواق

الأكثر قراءة

كواليس اجتماع "الأمل الأخير" قبل رمضان.. ضغوط عالمية للوصول إلى هدنة فى غزة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

عاجل.. مصدر أمنى ينفى اختراق طيران إسرائيلى للمجال الجوى المصرى

الفصائل الفلسطينية توجه ضربة جديدة للاحتلال فى خان يونس

"كنت محتاج فلوس".. عاطل يقتل سيدة داخل شقتها لسرقتها في مدينة بدر

مصرع سيدة صدمها قطار بالعياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس