برلمانية: "رأس الحكمة" امتداد للعلاقات التاريخية بين مصر والإمارات

قالت النائبه مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن صفقه "رأس الحكمة" تحمل الكثير من الخير لمصر لما ستلعبه من دور هام في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين مصر والإمارات.

وأوضحت أن المشروع عبارة عن شراكة بين مصر والإمارات، ويتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، من فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وأكدت أن المشروع يتضمن ضخ استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع، منا سيكون له تأثير مباشر وواضح فى القضاء على أزمة الدولار وتوفير العملة الصعبة، فضلا عن خفض الأسعار والقضاء على التضخم.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع رأس الحكمة يأتي تتويجا لجهود الدولة المصرية في العمل على تعزيز الاستثمارات المباشرة محليًا وأجنبيًا لدعم الاقتصاد المصري دعما متنوعًا ومختلفًا في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة العمرانية والسياحية، كما تساعد هذه الاستثمارات في توفير مئات الآلاف من فرص العمل للمصريين، خاصة من أبناء المناطق الساحلية.