الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: "رأس الحكمة" امتداد للعلاقات التاريخية بين مصر والإمارات

النائبه مايسة عطوة
النائبه مايسة عطوة

قالت النائبه مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن صفقه "رأس الحكمة" تحمل الكثير من الخير لمصر لما ستلعبه من دور هام في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين مصر والإمارات.

وأوضحت أن المشروع عبارة عن شراكة بين مصر والإمارات، ويتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، من فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وأكدت أن المشروع يتضمن ضخ استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع، منا سيكون له تأثير مباشر وواضح  فى القضاء على أزمة الدولار وتوفير  العملة الصعبة، فضلا عن خفض الأسعار  والقضاء على التضخم.

txt

النائبة مايسة عطوة: الضربات المتلاحقة لتجار السوق السوداء والمتحكرين ساعدت في تراجع سعر الدولار

txt

مايسة عطوة: تضحيات الشرطة لحفظ الأمن والأمان ستظل خالدة فى وجدان كل مصرى

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع رأس الحكمة يأتي تتويجا لجهود الدولة المصرية في العمل على تعزيز الاستثمارات المباشرة محليًا وأجنبيًا لدعم الاقتصاد المصري دعما متنوعًا ومختلفًا في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة العمرانية والسياحية، كما تساعد هذه الاستثمارات في توفير مئات الآلاف من فرص العمل للمصريين، خاصة من أبناء المناطق الساحلية.

النائبة مايسة عطوة مجلس النواب الأزمة الاقتصادية البلاد الإمارات الشركة القابضة

الأكثر قراءة

عاجل.. خبراء تمويل: مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية للاستثمار السياحي بمصر

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

عاجل.. مدبولى: تطوير رأس الحكمة "أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر"

التفاصيل الكاملة لأكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات فى "رأس الحكمة"

عاجل|تيار مدارى وغطاء كثيف من السحب.. تحذير من طقس الساعات المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة