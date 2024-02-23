نائب رئيس "المؤتمر": مشروع رأس الحكمة خطوة هامة لتخطى الأزمة الاقتصادية

قال مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن ما تم الإعلان عنه اليوم عقب توقيع الصفقة الاستثمارية الأكبر فى المرحلة الأخيرة لمصر مع دولة الإمارات العربية والتى أعلن عن تفاصيلها رئيس الوزراء اليوم والتى تشمل استثمارات بمقدار ٣٥ مليار دولار يتم دفع ١٥ مليار دولار كدفعة أولى خلال أسبوع والباقى خلال شهرين وأيضا بالإضافة إلى ١١ مليار من قيمة ودائع وذلك للاستثمار فى منطقة رأس الحكمة والعلمين والدخيلة تعد الخطوة الأولى الفعلية للاستثمار الخارجى.

مجدي مرشد: خطوة للبدء فى التحرك نحو تخطى الأزمة الاقتصادية

وأضاف "مرشد"، في تصريحات له، أن مشروع رأس الحكمة يعد بمثابة خطوة للدخول فى مرحلة جديدة من الاستثمار فى مصر ولمصر وأيضا هى خطوة للبدء فى التحرك نحو تخطى الأزمة الاقتصادية الحالية وتوفير كم كبير من العملة الصعبة لرفع قدر من المطلوب سداده بالعملة الصعبة وتحريك السوق المصرى.

وأشار إلى أن المشروع خطوة هامة جدا فى طريق التنمية الاستثمارية لمصر وتخطى مرحلة اقتصادية والدخول فى انتعاش اقتصادى قادم وخير قادم لمصر والمصريين.