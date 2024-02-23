الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

عضو بالشيوخ: مشروع "رأس الحكمة" يدعم الاقتصاد الوطنى فى مواجهة التحديات

النائب إيهاب وهبة
النائب إيهاب وهبة

أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، أن مشروع مدينة رأس الحكمة واحدة من أهم ثمار مجهودات الحكومة المصرية في جذب الاستثمار المباشر، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وفتح أسواق اقتصادية جديدة على الصعيد المحلي والصعيد العالمي، بما يدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة والتي تؤثر بشكل كبير على الأوضاع بصفة عامة.

وأوضح وهبة، في بيان له اليوم، أن هذا المشروع سيسهم فى تعزيز الخزانة المصرية بعائد يصل لـ35 مليار دولار، بما يمثل انتعاشة للسوق الدولارية والنقد الأجنبي في مصر، لتعبر من محنتها بتأثير العملة الصعبة على الأسعار والحالة الاقتصادية للبلاد بصفة عامة، وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل للمصريين.

txt

النائب إيهاب وهبة: القيادة السياسية دائمًا تضع مصلحة المواطن نصب أعينها

txt

برلمانى: مشروع "رأس الحكمة" يُرسخ مكانة مصر كسوق واعدة للاستثمار


ونوه رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ بأن حجم التدفق السياحي على هذه المنطقة سيتجاوز ٨ ملايين سائح، ما يعني أنها شراكة تستهدف التنمية في منطقة واعدة وتستوعب الزيادة السكانية، ومخطط عمراني يشتمل تنمية مطروح والسلوم والعلمين، ومستقبل مخطط تخطيط علمي مدروس.

وأشار وهبة إلى أن مدينة رأس الحكمة يؤكد أن مصر تمتلك من المقومات التي تجعلها نموذجا وواجهة استثمارية مميزة، لافتا إلى أن المشروع يأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، والتي قامت مصر بالتأسيس لها بوضع بنية تحتية هي أساس الطريق إلى الجمهورية الجديدة.

لنائب إيهاب وهبة الهيئة البرلمانية الشعب الجمهوري مجلس الشيوخ رأس الحكمة الحكومة المصرية

الأكثر قراءة

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟

محمد الباز: صفقة "رأس الحكمة" فى حجمها ليست عادية

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

عاجل.. خبراء تمويل: مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية للاستثمار السياحي بمصر

الأهلى يفقد جهود ياسر إبراهيم أمام يانج أفريكانز للإيقاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال