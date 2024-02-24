يوسف زيدان لـ “الشاهد”: مصطفى محمود وجد نفسه بالزهد.. و"العلم والإيمان" مطلوبًا جماهيريًا

قال الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، إن الدكتور مصطفى محمود وجد نفسه في حياة الزهد، وأن برنامج " العلم والإيمان" كان مطلوبًا جماهيريًا وسلطويًا، ولكن بعد فترة من خلال مقالته كان يحدث صدمات وكانت إسرائيل تعترض في بيانات رسمية وترسل بيانات على مقالته في الأهرام، فقرر أن "ينذوي".

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "السنوات الأخيرة من حياة الدكتور مصطفى محمود مكنش مبتهج"، مشيرًا إلى أن التجرية الإنسانية الواحدة ممكن أن توصل التنوع إلى درجة التناقص أحيانا.

وواصل: "مثلًا على ذلك الفليسوف عبد الرحمن بدوي في كتاب "هموم الشباب" والذي يحكي أن ولد جاء من الريف ودخل البارات وحب راقصة هو نفسه الفليسوف، فهنا نجد أن المُتفلسف والباحث هو نفس الولد اللي بيجري وراء الراقصة".

واستكمل: "بالتالي أحنا منقدرش نحصر التجربة الانسانية في جانب واحد نقول هي كذا ولا كذا لا هو ممكن يكون الاثنين".



ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.