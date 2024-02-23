الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اتحاد عمال مصر: ثقة المستثمر الأجنبي بالاقتصاد المصري عادت بسبب وجود الأمان

جانب من توقيع مشروع
جانب من توقيع مشروع "رأس الحكمة"

أكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، أن ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري رجعت بسبب وجود الأمان، مؤكدًا أن الصفقة تعد بشرى لعمال مصر، لأنها توفر ملايين فرص العمل المباشرة وغيرها.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، إن التضخم ليس مقتصرًا على مصر فقط، ولكن يشمل كل دول العالم، مؤكدًا أن الصفقة تعد بشرى لعمال مصر؛ لأنها توفر ملايين فرص العمل المباشرة وغيرها، ومشيرًا إلى أن جهود الدولة المصرية أدت إلى دخول 35 مليار دولار خلال شهرين.

وتابع: “ثقة المستثمر الأجنبي في الاستثمار المصري نتج عن أمان واستقرار الدولة المصرية والمستثمر بطبيعته يبحث عن مكان آمن ليضع أمواله واستثماراته في مكان مناسب، ومصر بحاجة لمشاريع أكثر في كل القطاعات”.

واستكمل: “يجب أن تعمل كل المصانع وتتطور من نفسها لأن الدولة لن تستورد من الخارج فيما بعد، فالمصانع المصرية والعمالة المصرية قادرة على العمل بأعلى كفاءة، فالعاصمة الإدارية هي بناء عمال مصر”.

الحكومة تُعلن تفاصيل صفقة مشروع "رأس الحكمة" 

وشهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مراسم توقيع عقود مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة بين وزير الإسكان عاصم الجزار ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي.

وتستهدف صفقة الاستثمار المباشر بشكل أساسي توفير سيولة نقدية من العملة الصعبة، تسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.

وأكد “مدبولي” أن الحكومة تعمل حاليًا، على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

رأس الحكمة مدبولي مراسم توقيع عقود تطوير رأس الحكمة صفقة الاستثمار

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