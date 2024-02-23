غرفة صناعة العقار: الساحل الشمالى سيصبح منطقة جاذبة للاستثمار

قال أمجد حسنين، عضو غرفة صناعة العقار، إن صفقة "رأس الحكمة" والتي تم الإعلان عن تفاصيلها اليوم، لها عدة محاور، أولها دخول 24 مليار دولار استثمار مباشر خلال شهرين، ووجود 11 مليار دولار سيتم تحويلهم إلى العملة المحلية، والذي سيؤدي إلى انخفاض الدين الخارجي إلى 11 مليار دولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن هذا ما يجعل هذه الصفقة هي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن رقم 35 مليار دولار بالنسبة لمصر، يبرهن للعالم أن مصر ستظل جاذبة للاستثمار والمستثمرين الأجانب، وكذلك الوجهة الأساسية عندما تفكر الدول الأجنبية أن تستثمر في المنطقة.

وأوضح أن المحور الآخر يخص التطوير العقاري، فالساحل الشمالي ظل كنزًا غير مستغل، لافتًا أن الساحل الشمالي كان يستخدم لمدة شهرين على مدار العام ومغلق لأكثر من 10 أشهر، وكان يجب تنمية هذا الساحل عن طريق إضافة أنشطة أخرى منها السكنية، وبنوعية المشاريع التي أعلن عنها مدبولي اليوم، أصبح الساحل الشمالي على طريق الخريطة السياحية، وسيصبح.

الحكومة تُعلن تفاصيل صفقة مشروع "رأس الحكمة"

وشهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مراسم توقيع عقود مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة بين وزير الإسكان عاصم الجزار ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي.

وتستهدف صفقة الاستثمار المباشر بشكل أساسي توفير سيولة نقدية من العملة الصعبة، تسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.

وأكد "مدبولي" أن الحكومة تعمل حاليًا، على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.