عبد المنعم السيد: عوائد مشروع تنمية رأس الحكمة ستحسن من التصنيف الائتماني لمصر

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن عوائد مشروع تنمية رأس الحكمة ستحسن من التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا المشروع سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، إن هذا المشروع سيعمل على زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة، وتنشيط العديد من الشركات والمصانع التي ستنتج مستلزمات ومواد البناء.

وأشار السيد إلى أن هذا المشروع له عدة فوائد ومكاسب ستحققها الدولة المصرية. وتتمثل في توفير السيولة الدولارية، التي ستعمل على استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بالتزامن مع قرض صندوق النقد الدولي الذي من المقرر أن تحصل عليه مصر خلال الفترة الحالية، مما سيحسن أداء سوق النقد، ويرسل رسالة طمأنينة.

الحكومة تُعلن تفاصيل صفقة مشروع "رأس الحكمة"

وشهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مراسم توقيع عقود مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة بين وزير الإسكان عاصم الجزار ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي.

وتستهدف صفقة الاستثمار المباشر بشكل أساسي توفير سيولة نقدية من العملة الصعبة، تسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.

وأكد “مدبولي” أن الحكومة تعمل حاليًا، على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.