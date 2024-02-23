أستاذ اقتصاد: هناك ثقة من المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري

أكد ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد والاستثمار أن صفقة الاستثمار المباشر الكبرى التي تم توقيعها اليوم، لها مزايا عديدة؛ حيث تعزز مناخ الاستثمار وتجذب المستثمرين الأجانب للسوق المصرية.

وأضاف أستاذ الاقتصاد والاستثمار خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن كل الدول تهتم عادة بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأسواقها، موضحا أن هذه الصفقة تعد شهادة ثقة من المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري الذي يتمتع بمقومات نمو جيدة ومرتفعة.

وأشار إلى أن هذا المشروع الضخم سيؤدي إلى وجود الإقبال والطلب على المنتجات والصناعات المصرية مثل مواد البناء والأجهزة الكهربائية.

الحكومة تُعلن تفاصيل صفقة مشروع "رأس الحكمة"

وشهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مراسم توقيع عقود مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة بين وزير الإسكان عاصم الجزار ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي.

وتستهدف صفقة الاستثمار المباشر بشكل أساسي توفير سيولة نقدية من العملة الصعبة، تسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.

وأكد “مدبولي” أن الحكومة تعمل حاليًا، على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.