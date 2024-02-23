الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

استطلاع رأى: 42% من الألمان يؤيدون تقنين القنب

القنب
القنب

كشفت نتائج استطلاع للرأي نشرت في ألمانيا، اليوم الجمعة، وجود انقسام بين المواطنين حيال التقنين المزمع لتعاطي القنب.

جاء ذلك في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لأبحاث الرأي، حيث أعرب 42% عن تأييدهم الجزئي أو الكامل لتقنين القنب، مقابل 47% أعربوا عن رفضهم الجزئي أو الكامل لهذه الخطوة، بينما لم يبد 11% رأيًا في هذا الموضوع.

واطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نتائج الاستطلاع. ويصوت البرلمان الألماني اليوم على تقنين القنب في البلاد.

وتتضمن مشاريع القوانين التي وضعها الائتلاف الحاكم تقنينًا تحت المراقبة لتعاطي القنب، ويرتبط التقنين بالعديد من القواعد والتعليمات. كما تسمح مشاريع القوانين بزراعة وحيازة كميات محددة للاستهلاك الشخصي للبالغين ابتداءً من الأول من أبريل. ومن المقرر أيضًا السماح لأندية القنب بزراعته لأغراض غير تجارية اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

المانيا القنب يوجوف البرلمان الالماني تقنين القنب

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