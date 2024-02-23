الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. «الحوثيون» تعلن إدخال سلاح الغواصات فى عملياتها بالبحر الأحمر

البحر الأحمر
البحر الأحمر

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) اليمنية تصعيد هجماتها على السفن المتجهة إلى «إسرائيل» في البحر الأحمر، وإدخال سلاح الغواصات في عملياتها، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

 

وتنفذ حركة الحوثي هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ منذ نوفمبر في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن تضامنًا مع الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي خلف قرابة 30 ألف شهيد منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

وقال زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي في كلمة بثها التلفزيون أمس الخميس: «العمليات في البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب وخليج عدن مستمرة ونتجه للتصعيد»، ولم يذكر تفاصيل عن سلاح الغواصات.


في غضون ذلك، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية استهدفت السفينة «آيلاندر» في خليج عدن بصواريخ بحرية و«إيلات» الإسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى استهداف مدمرة أميركية في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة.

 

وجاءت كلمة زعيم الحركة في نفس اليوم الذي أرسل فيه الحوثيون إشعارًا رسميًا لشركات الشحن والتأمين بشأن حظر على إبحار السفن المرتبطة بـ«إسرائيل» والولايات المتحدة وبريطانيا في المياه المحيطة، سعيًا لتعزيز حملتهم العسكرية.

 

وقال مسؤول كبير من الحوثيين لـ«رويترز»، أمس الخميس، إنه جرى إنشاء مركز العمليات الإنسانية في صنعاء لتنسيق المرور الآمن والسلمي للسفن التي ليس لها أي صلة بـ«إسرائيل».

 

وجاء أول اتصال من نوعه بين الحوثيين وقطاع الشحن لإعلان حظر في شكل إخطارين من مركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي أنشأه الحوثيون حديثا، وتم إرسالهما إلى شركات شحن وتأمين على الشحن.

 

وقال الإخطاران إنه يُحظر على السفن المملوكة كليًا أو جزئيًا لأفراد أو كيانات إسرائيلية، والسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي، أو المملوكة لأفراد أو كيانات أمريكية أو بريطانية، أو التي تبحر رافعة علم الولايات المتحدة أو بريطانيا الإبحار في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

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