الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وسط مخاوف من هجوم صينى.. أمريكا تحقق فى انقطاع الاتصالات

تهديدات سيبرانية
تهديدات سيبرانية صينية

فتحت الوكالات الفيدرالية الأمريكية، أمس الخميس، تحقيقا عقب انقطاع واسع لخدمات شبكة الاتصالات (AT&T)، بعد أيام من تحذير مسؤول أمني من تهديدات سيبرانية صينية.

وقالت شبكة (ABC) الإخبارية، إن الانقطاع أثر على خدمات الاتصالات والإنترنت لعشرات آلاف الأمريكيين.

ومن جهتها، نقلت شبكة "فوكس نيوز" منشورا للسيناتور الجمهوري ماركو روبيو على موقع "إكس"، أكد فيه أن الانقطاع يبدو صغيرا مقارنة بالهجوم الذي قد تشنه الصين على البلاد في حال غزو تايوان.

وأبلغ مشتركون لدى شركة (AT&T) عن انقطاع خدمات هواتفهم المنزلية والإنترنت والهواتف المحمولة صباح أمس الخميس، بحسب ما نقلت فوكس نيوز عن موقع (Downdetector).

وأثارت الحادثة المخاوف؛ كونها تأتي بعد أيام من تحذير مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كريستوفر راي، من أن البرامج الضارة الصينية قد تهدد البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، وقال إن التهديدات وصلت حاليا إلى الذروة.

وذكر راي خلال مؤتمر ميونخ للأمن، الأحد الماضي، أن الولايات المتحدة عطلت أخيرًا، شبكة قرصنة صينية تُعرف باسم "فولت تايفون"، استهدفت البنية التحتية الأمريكية، بما في ذلك شبكة الكهرباء وإمدادات المياه وأهداف أخرى حول العالم.

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