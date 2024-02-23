موكب الرئيس الموريتانى يتعرض لحادث سير ومصرع أحد الحراس

كشفت تقارير إعلامية، أمس الخميس، عن تعرض موكب الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى مساء اليوم لحادث سير لدى عودته من المعبر الحدودى المؤدى إلى مدينة تندوف الجزائرية ما أدى إلى وفاة أحد حراس الرئيس، وفقًا لموقع العربية.

وأفاد التقرير بأن حارسًا شخصيًا آخر للرئيس أصيب بجراح، مؤكدًا أنه تم نقلهم إلى المستشفى فى مدينة تندوف.

وقام الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس الخميس، مع نظيره الموريتانى الغزواني، فى تندوف بتدشين عدد من المشاريع المشتركة بين الجزائر وموريتانيا، أبرزها افتتاح معبر حدودي بين البلدين وإطلاق أشغال طريق تندوف - الزويرات.

كما وضع الرئيسان حجر الأساس لمشروع إنجاز المنطقة الحرة بتندوف.