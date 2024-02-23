الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فرنسا تبعد إمام مسجد تونسيا من البلاد بتهمة "التطرف"

وزير الداخلية الفرنسي
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عبر منصة إكس طرد إمام تونسي من البلاد على خلفية اتهامات "تطرف" والإدلاء "بتصريحات غير مقبولة".

 

وقال دارمانان "تم للتو طرد الإمام المتطرف محجوب محجوبي من أراضينا بعد أقل من 12 ساعة على اعتقاله. لن ندع شيئا يفعله أي شخص مر مرور الكرام".

 

وكان قد أعلن دارمانان على منصة إكس أنه طالب بسحب تصريح إقامة إمام تونسي في مدينة "بانيول-سور-سيز"، إثر تصريحات مثيرة للجدل وصفها بأنها تتضمن دعوات للكراهية.

 

وكان الإمام تونسي الأصول قد صرح في فيديو بأن "العلم الثلاثي الألوان" بأنه "علم شيطاني" "لا قيمة له عند الله".

 ولم يحدّد إذا كان يتحدّث عن العلم الفرنسي. كما تحدث عن" ظهور "المهدي" الذي سيوحد جميع المسلمين ويسقط الحكام والحكومات.

 

وقال "سوف يُعلن نفسه، وعندها يَسقط كل الحكام في كل الحكومات، ولن تكون لدينا كل هذه الأعلام الثلاثية الألوان التي نعاني منها، وتسبّب لنا الصداع، ولا قيمة لها عند الله، بل قيمتها الوحيدة هي قيمة شيطانية".

 

وتابع "انظروا إلى كل هذه الأعلام التي لدينا في المباريات هي أعلام شيطانية لا قيمة لها. مَن فرضوها فعلوا ذلك ببساطة حتى يكره بعضنا بعضا، ولا نحب بعضنا، ولوضع الحقد في قلوبنا".

 

وقالت قناة "بي اف ام تي في" الإخبارية الفرنسية التي كشفت عن المعلومات، أنّ محجوبي عضو في "جمعية مسلمي غارد رون" (AMGR).

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