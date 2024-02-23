الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

دبلوماسى روسى: الولايات المتحدة ليس لديها وسائل ضغط حقيقية على إسرائيل

فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن الولايات المتحدة ليس لديها وسائل ضغط حقيقية على السلطات الإسرائيلية.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “تاس”، فقد اعتبر نيبينزيا، أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن من أجل تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تذهب سدى.

وقال إن "ما يسمى بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن على الأرض، والتي يواصل زملاؤنا الأمريكيون ترديدها مثل بعض الشعارات، لم تؤد إلى أي شيء حتى الآن ومن الواضح أن واشنطن ببساطة ليس لديها أي أدوات للتأثير الحقيقي على حكومة إسرائيل".

وأضاف أن “السلطات في القدس الغربية تعلن بعبارات لا لبس فيها أن تطهير القطاع سيستغرق عدة أشهر أخرى، وتدعو إلى مواصلة العملية العسكرية وانسحاب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ”الأونروا" في الضفة الغربية، والتهجير القسري للفلسطينيين من أماكن إقامتهم الدائمة".

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