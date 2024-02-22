الانتهاء من تشييع جنازة "طبيب الغلابة" ودفن الجثمان فى مقابر العائلة

انتهت، منذ قليل، صلاة الجنازة على جثمان الدكتورهانى الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث في مصر وأستاذ الجلدية الشهير، في مسجد المجمع الإسلامى بالشيخ زايد، استعدادا لتشييعه إلى مرقده الأخير بحضور الأهل والأصدقاء.



واحتشد الأهالي من الذين قدم لهم طبيب الغلابة العون والمساعدة الطبيبة، وتلاميذه، والأهل والأقارب لأداء صلاة الجنازة عليه، وتوديعه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة.

كان قد أعلن الدكتور محمد الناظر عن وفاة والده، الدكتور هانى الناظر، فى منشور عبر حسابه الرسمى على "فيسبوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله والدى الدكتور هانى الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس فى المجمع الإسلامى فى الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصى، بعد صلاة العصر إن شاء الله، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء".

أشرف صبحى ينعى طبيب الغلابة

نعى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، الذي وافته المنية ظهر اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشر "صبحي" بيانًا رسميًا ينعى فيه طبيب الإنسانية، جاء فيه: "يتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

واختتم وزير الشباب والرياضة بيانه قائلًا: "كان مثالًا وطنيًا يحتذى به، يخدم الكل بكل محبة وتواضع، وقدم العديد من الخدمات الجليلة، في النهاية خالص العزاء لأسرة ومحبي الراحل الدكتور هاني الناظر".



وزير التعليم العالى ينعى هانى الناظر

كما نعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، داعين المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

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