الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الطفلة المعجزة".. أصغر كاتبة بـ4 مؤلفات في معرض الكتاب

جانب من مشاركة الكاتبة
جانب من مشاركة الكاتبة فريدة مجدي بمعرض الكتاب

شاركت فريدة مجدي، أصغر كاتبة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، والتي أطفأت شمعتها العشرة العام الجاري، بـ4 مؤلفات، ويتناول أحدث مؤلف لها هذا العام كتاب "أنت قدوة كن مؤثرًا"، شخصيات وعظماء من الحاضر والماضي كنجيب محفوظ وطه حسين ومجدي يعقوب، ردًا على من يصفون الجيل الحالي بأنه بلا هدف ولا يقتدى بغيره من العظماء.

وقالت "فريدة" إنها ضمن المرشحين لجائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في كتابة الشعر والإلقاء، وتعمل أيضًا مراسلة صحفية لمجلة علاء الدين بجريدة الأهرام ولوزارة الشباب والرياضة، وتقدم برنامج "احكي يا فريدة" على القناة الثانية المصرية، وتنوي فريدة أن تشارك في معرض الكتاب المقبل بديوان شعر يحوي كل قصائدها.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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إقبال زوَّار معرض الكتاب على حفل توقيع رواية "النداء"

 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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