الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مركز الملك عبد العزيز الثقافي ينظم مسابقة ثقافية لجذب جمهور معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

نظم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي"إثراء" مسابقة ثقافية لرواد معرض القاهرة للكتاب، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، وتستهدف المسابقة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية.

وينظم المركز مسابقة سنوية للقراءة بهدف نشر ثقافة القراءة وتقدير المعرفة في المجتمع وغرس مفاهيم الاطلاع والإنتاج الثقافي المكتوب باللغة العربية إيمانًا بأهمية القراءة بوصفها واحدة من أهم وسائل الإثراء المعرفي للأجيال القادمة.

والمسابقة تقوم على أن الطالب المشارك في المسابقة بمراجعة لكتاب من اختياره مكون من ١٠٠ صفحة ويحكي تجربته، ويتدرج المشاركون عبر عدة تصفيات للتأهل إلى ملتقى أقرأ الإثرائي الذي يُقام في مركز إثراء ويجتمع فيه أفضل القراء المشاركين من جميع أنحاء العالم العربي.

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 وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

 

 

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