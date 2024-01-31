"سور الأزبكية" بمعرض الكتاب ينير الحماس الأدبي بأسعاره المخفضة

تتميز الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بوفرة الكتب ذات الأسعار المخفضة التي تنير الحماس الأدبي لدى الجميع وتخلق مساحة شاملة تجعل الأدب في متناول القراء من مختلف الخلفيات الاقتصادية، ليصبح المعرض ملاذا لعشاق الكتب الذين يبحثون ليس فقط عن مجموعة متنوعة من الكتب ولكن أيضًا عن خيارات بأسعار مناسبة تلبي كل ميزانية.

وتعاون الناشرون خلال الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لتقديم أسعار مخفضة للزوار ما أدى لتحويل المعرض لكنز دفين من الاكتشافات الأدبية المناسبة للميزانية.

ولا يبرز معرض القاهرة الدولي الـ 55 للكتاب كاحتفال بالأدب فحسب، بل كدليل على الاعتقاد بأن القراءة عالية الجودة يجب أن تكون في متناول الجميع؛ وبينما يتنقل القراء عبر وفرة من الكتب منخفضة الأسعار، يمكنهم اتخاذ خيارات تتوافق مع أذواقهم وتفضيلاتهم، مما يضمن أن تكون متعة القراءة تجربة شاملة للجميع.

وفي جولة داخل جناح سور الأزبكية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قال محمد علي عضو مجلس إدارة جمعية سور الأزبكية للخدمات الثقافية "إن المعرض يعتبر من أكبر المعارض في الشرق الأوسط، وإن نسبة الإقبال العام الجاري كبيرة للغاية ".

وكشف عن أن أسعار الكتب في جناح سور الأزبكية تبدأ من جنيه وحتى 150 جنيها، مؤكدا أن غالبية الزوار من الشباب وخاصة الفتيات وذلك لشراء الروايات والكتب الدينية والإنجليزية.

بدوره، أشاد خالد المصري أحد الأعضاء بجمعية سور الأزبكية بالتنظيم الرائع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55،قائلا " نشترك في المعرض منذ أكثر من 20 عاما ولدينا جميع أنواع الكتب، ونسبة الإقبال خلال العام الجاري كبيرة للغاية وخاصة على كتب الأطفال".

وأضاف المصري " نأمل أن تقدم الهيئة العامة للكتاب خلال الدورة القادمة لمعرض الكتاب مساحة أكبر لعرض أكبر قدر من الكتب لأننا لدينا كنوز لا تقدر بثمن".

إقبالا كبيرا من الجمهور لشراء الكتب النادرة في كافة المجالات

بدوره، أعرب خالد سمير عضو آخر بالجمعية عن سعادته بالمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. مؤكدا أن هذا العام يشهد إقبالا كبيرا من الجمهور لشراء الكتب النادرة في كافة المجالات سواء الأدب أو التاريخ أو الفلسفة فضلا عن الكتب الإسلامية، مشيرا إلى أن نسبة المبيعات كبيرة جدا، وأن تنظيم المعرض ممتاز للغاية.

وافتتح معرض الكتاب دورته الخامسة والخمسين تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياته المتنوعة بين الندوات الثقافية ومعرض الكتب في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل.

ويصل عدد الناشرين والجهات المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1200 دار نشر، من 70 دولة من حول العالم، كما يبلغ عدد الجهات العارضة 5250 عارضًا هذا العام.

ويحتفل المعرض هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط؛ حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي مليوني شخص.