فريق من تربية عين شمس فى زيارة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

في إطار الدور الريادي لجامعة عين شمس فى دعم منصات العلم وتعزيز الثقافة والمعرفة في المجتمع، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يأتى تشجيع الجامعة على حضور معرض الكتاب كخطوة نحو تعزيز التواصل الثقافي ودعم القطاعات الثقافية في المجتمع، وبتشجيع من إدارة كلية التربية من خلال الدكتورة صفاء شحاتة القائم بأعمال عميد الكلية، زار فريق من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية برئاسة الدكتور علاء الدين عبد الحليم فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور العديد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 للعام 2024 وذلك يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024.

جدير بالذكر أن معرض الكتاب في دورته لهذا العام تحت شعار «نصنع المعرفة نصون الكلمة»، يضم مشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وقد تم اختيار عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل.

وفي إطار جهود تعزيز التواصل المجتمعي، قام فريق قطاع خدمة المجتمع بكلية التربية بزيارة متعددة للأماكن المختلفة بمعرض الكتاب الدولي الذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية.

وفي سياق آخر، عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة شيرين يحيى مستشار الوزير للطلاب ذوي الإعاقة، والدكتورة نهى سليمان مدير المكتب الفني للمُشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وخلال مستهل اللقاء، أكد وزير التعليم العالى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لدعم الطلاب ذوي الإعاقة، وتقديم كل سُبل الدعم لإدماجهم في المجتمع ولكي يحصلوا على حقوقهم كاملة.