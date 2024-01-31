الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

زحام على حفل توقيع كتابي الفنان خالد الصاوي بمعرض الكتاب

جانب من توقيع كتابي
جانب من توقيع كتابي الفنان خالد الصاوي بمعرض الكتاب

توافد عدد كبير من محبي الفنان خالد الصاوي على حفل توقيع كتابيه "أوبريت الدرافيل"، و"نبي بلا أتباع" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55 والمقام في قاعة حفلات التوقيع، في تمام السادسة من مساء اليوم الأربعاء.

جاء ذلك بعد أنباء تعرض الفنان خالد الصاوي لوعكة صحية مفاجئة خلال الأيام القليلة الماضية وحرص الكثير من جمهور الصاوي على الحضور والاطمئنان عليه.

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وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

جانب من توقيع كتابي الفنان خالد الصاوي بمعرض الكتاب
جانب من توقيع كتابي الفنان خالد الصاوي بمعرض الكتاب
جانب من توقيع كتابي الفنان خالد الصاوي بمعرض الكتاب
جانب من توقيع كتابي الفنان خالد الصاوي بمعرض الكتاب
الفنان خالد الصاوي خالد الصاوي أوبريت الدرافيل نبي بلا أتباع معرض القاهرة الدولى حفلات التوقيع معرض الكتاب

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