الوقائع تنشر قراروزير التموين بشأن دعم الجمعية التعاونية لمنتجي قصب السكر

تشرت الوقائع المصرية قرار وزير التموين رقم 23لسنة 2024 بشأن تحصيل جنيه واحد عن كل طن قصب يورد لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية لصالح الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي قصب السكر، على أن تقوم الشركة بتوريد المبالغ المحصلة للجمعية المشار إليها.



أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 23 لسنة 2024 صادر في 3/2/2024 بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة ٢٠١٤ باعتبار وزير التموين والتجارة الداخلية الوزير المختص بالنسبة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة؛ وعلى القرار الوزارى المشترك رقم 18 لسنة ٢٠١٢ بشأن سعر توريد قصب السكر لموسم عصير ۲۰۱۲؛ وعلى القرار الوزارى المشترك رقم 7 لسنة ٢٠١٣ بشأن سعر توريد قصب السكر لموسم عصير ۲۰۱۳؛ وعلى كتاب شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية رقم (87) المؤرخ 30/1/2024 بشأن طلب السيد اللواء/ هشام الشعينى -عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة لمنتجى القصب لزيادة المخصص تحصيله لصالح الجمعية ليكون جنيهًا واحدًا بدلا من عشرين قرشًا لمواجهة الزيادة فى تكاليف الخدمات المقدمة لمنتجي القصب ؛ وعلى موافقتنا؛

قــــرر: (المادة الأولى) يحصل جنيه واحد عن كل طن قصب يورد لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية لصالح الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى قصب السكر، على أن تقوم الشركة بتوريد المبالغ المحصلة للجمعية المشار إليها.

(المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغي كل ما يخالف ذلك.