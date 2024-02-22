الوقائع تنشر قرار "التموين" بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي

نشرت الوقائع المصرية اليوم قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 25 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاى صادر فى 4/2/2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاى صادر فى 4/2/2024.



ونص قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 25 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاى صادر فى 4/2/2024 وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير التموين رقم 148 لسنة ١٩٩٢ بشأن تنظيم الاتجار فى الشاي؛ وعلى قرار وزير التجارة والتموين رقم ٢٨٣ لسنة 1998 بتوحيد أوزان عبوات الشاي وتعديلاته ؛ وعلى موافقة لجنة التموين العليا:

قـــــــرر (المادة الأولى) تضاف عبوة وزن (200) جرام صافى إلى أوزان عبوات الشاى المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار رقم ٢٨٣ لسنة 1998 المشار إليه.

(المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.