تكريم "دعم المستثمرين بالمالية" لجهودها في تذليل العقبات أمام الشركات المصدرة بالقطاع الهندسي

كرم المجلس التصديري للصناعات الهندسية نسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية ، وذلك خلال احتفالية المجلس لتسليم جوائز التميز في التصدير الهندسي EXXA في نسختها الثالثة، وتم تقديم 20 جائزة من المجلس التصديري للشركات العاملة في القطاع.

وجاء التكريم تقديرًا لجهود الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية في توجيه الدعم والمساندة للمستثمرين فيما يتعلق بتيسير الإجراءات وتذليل اية معوقات تواجه شركات القطاع في ملفات عمل الوزارة والمصالح التابعة لها.

إنهاء 364 طلبًا في مختلف القطاعات لشركات أجنبية من 10 دول

وقالت نسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين، نجحنا خلال الثلاثة أشهر الماضية في إنهاء 364 طلبًا في مختلف القطاعات لشركات أجنبية من 10 دول منها: فرنسا وأمريكا والهند والصين وكوريا الجنوبية، ويجري حاليًا فحص ١٢٩ طلبًا آخر، مؤكدة أننا نستهدف رفع معدلات الإنجاز بتقليص زمن فحص طلبات المستثمرين؛ بما يعكس الحرص المتزايد على التفاعل الإيجابي مع مجتمع الأعمال ودفع جهود تمكين القطاع الخاص وتيسير الإجراءات.

وإن هناك آليات متعددة لتلقي طلبات المستثمرين المحليين والأجانب ميدانيًا من خلال حضور اللقاءات الحوارية التي تعقدها الغرف التجارية ومنظمات الأعمال والسفارات الأجنبية، وإلكترونيًا عبر الإيميل المتاح على الموقع الرسمي لوزارة المالية [email protected].

التعامل الفوري مع المشاكل التي يتقدم بها المستثمرون إلى الإدارة

وكذلك التعامل الفوري مع المشاكل التي يتقدم بها المستثمرون إلى الإدارة حتي تلك التي تخرج عن نطاق اختصاص وزارة المالية، حيث يتم التعاون مع الوزارات والجهات الأخرى لسرعة إنجاز هذه الطلبات، موضحة أننا نتحرك على الفور بالتنسيق مع الجهات المختصة سواءً الضرائب أو الجمارك أو غيرها لتلبية طلبات المستثمرين وحل مشاكلهم حيث تقوم الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بالتواصل المباشر مع المأموريات المختصة فيما يتعلق بحالات رد الضريبة بما يضمن تسريع وتيرة الإجراءات والتواصل المباشر أيضًا مع المنافذ الجمركية لمساعدة المستثمرين في سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي بما يسُهم في تشجيعهم علي التوسع في أنشطتهم الاستثمارية.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد استعرض جهود الإدارة العامة لخدمات المستثمرين في تذليل أي عقبات قد تواجه مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالمنظومتين الضريبية والجمركية، في إطار المسار الذي تنتهجه الحكومة لتحفيز الاستثمار من خلال تهيئة بيئة مواتية، تتكامل فيها مبادرات محفزة للإنتاج والتصدير مع فرص استثمارية في قطاعات ذات أولوية تنموية وتنافسية إقليمية وعالمية، ترتكز علي بنية تحتية قوية، علي نحو يساعد في تحقيق الغايات الوطنية، والأهداف الاستراتيجية للدولة بالمضي في تحسين مستوي معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة إليهم، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص؛ حتى يقود قاطرة التنمية بما ينعكس فى تنويع هيكل الاقتصاد القومي وزيادة فرص العمل.