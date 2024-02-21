الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"معيط" يكشف خطة الدولة لإدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: ماضون في تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها؛ بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في "الجمهورية الجديدة"، التي يرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل.


وأوضح الوزير، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون "إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها"، أن هذا القانون ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك فى إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة فى الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال فى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.


وأضاف الوزير، أن جهاز "إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" يعد كيانًا تنظيميًا موحدًا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى وجهاز تصفية الحراسات، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة ومواردها، وتعظيم العائد عليها، وإدارتها والتصرف فيها بشكل مؤسسى وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، على نحو يسهم فى رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعظيم عوائد إدارة هذه الأصول تحت إدارته.

ولفت إلى أن ذلك من خلال العمل على تنمية الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بما يتناغم مع جهود تعظيم الإيرادات العامة للدولة، موضحًا أن الجهاز الجديد يدير الأموال المستردة والمصادرة، والأموال الصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.

هل تتضمن الزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024


وأشار الوزير، إلى أن القانون يتيح التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة فى إدارة بعض الأصول التى تتطلب خبرة فنية غير متوافرة بالجهاز الجديد، موضحًا أن هذا الجهاز يعتمد فى إدارته على خطط وقواعد وأساليب متطورة لإدارة والتصرف فى الأموال بما يتفق مع طبيعتها ويعزز مسار تنميتها.


ونوه بأنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لتتولي إدارة هذا الجهاز الجديد.


وذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم تعيين مدير تنفيذى لجهاز "إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" يتولى، ضمن اختصاصاته، اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى والممتلكات التى تدخل فى ولاية الجهاز، واتخاذ إجراءات إزالة أي تعديات على الأموال من الأصول والممتلكات المنصوص عليها فى هذا القانون بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات محدثة بشكل دورى، مؤكدًا أن هذا الجهاز يدير أموالًا عامة ويجوز له الحجز الإدارى للحصول على حقوقه.

محمد معيط و وزير المالية التكليفات الرئاسية حوكمة المنظومة المالية الجمهورية الجديدة أسعار السلع والخدمات الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

تكريم "دعم المستثمرين بالمالية" لجهودها في تذليل العقبات أمام الشركات المصدرة بالقطاع الهندسي

موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير.. هل ستكون بالزيادة؟

"الوقائع" تنشر قرار وزارة الإسكان باعتماد المخطط العام لمدينة حدائق أكتوبر

رئيس الضرائب: تطوير المنظومة الضريبية يحفز بيئة الاستثمار

مؤسسات دولية: أزمة ديون صامتة تجتاح الاقتصادات النامية ذات التصنيف الضعيف

تسهيلات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية لتسريع الإفراج عن البضائع

البنك الدولى: التصدير يرفع فرص تشغيل المرأة بالبلدان النامية

معيط: الحكومة وافقت على تعديل قانون المالية العامة للدولة وأحالته للبرلمان

الأكثر قراءة

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير.. هل ستكون بالزيادة؟

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

صياغة صفقة جديدة للهدنة وحماية المدنيين فى رفح.. تفاصيل أجندة ماكجورك فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد: سموتريش والمتطرفين أضعفوا إسرائيل أمام حركة حماس

الهلال الأحمر: أجلينا 21 جريحًا من مجمع ناصر بخان يونس

اليوم الـ138 للعدوان.. عشرات الشهداء والاحتلال يمنع إسعاف المصابين بغزة