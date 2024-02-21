بتخفيضات 30%.. بدء تجهيزات معرض "أهلًا رمضان" بـ إمبابة

بدأت الاستعدادات الأخيرة الخاصة بمعرض "أهلًا رمضان" المقام بشارع المطار بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، والذي يوفر مختلف أنواع المنتجات والسلع الغذائية من سكر، أرز، مكرونة، زيت، سمن، كافة أنواع الجبن والألبان، البقوليات، واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى مستلزمات شهر رمضان، حيث يأتي المعرض بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع.

معرض أهلًا رمضان بإمبابة

وجرى طرح السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة تصل لـ٢٠ و٣٠٪ مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، حيث جاء سعر كيلو السكر 27 جنيهًا، كيس مكرونة 15 جنيهًا، كيلو أرز بلدي 35 جنيهًا، كيلو أرز هندي 30 جنيهًا، زيت خليط زنة 800 مل بسعر 65 جنيهًا، زيت خليط زنة 1 لتر 98 جنيهًا، أرز بلدي 35 جنيهًا، مكرونة 350 جراما بسعر 9.5 جنيه، مكرونة 1 كيلو 27 جنيهًا، شاي زنة 250 جرامًا بسعر 57 جنيهًا، دواجن مجمدة برازيلي أو محلي بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد، كيلو لحوم بلدي طازجة بسعر 320 جنيهًا.

أسعار السلع في معرض أهلًا رمضان

كيلو البلح يتراوح من 35 إلى 50 جنيهًا، علبة بلح زنة 700 جرام 50 و60 جنيهًا حسب النوع، علبة بلح زنة 2.4 كيلو جرام بسعر 150 جنيهًا، لوز حصي زنة 100 جرام بسعر 140 جنيهًا، بندق حصي زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا، عين جمل حصي زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا، لفة قمرالدين 25 و35 جنيهًا حسب النوع.

كركديه زنة 250 جراما بسعر 55 جنيهًا، سوداني جامبو زنة 250 جراما بسعر 40 جنيهًا، قراصيا مجففة زنة 500 جرام 140 جنيهًا، مشمشية زنة 500 جرام 180 جنيهًا، سوداني مقشر زنة 500 جرام 60 جنيهًا، زبيب بناتي فاتح زنة 150 جرامًا بسعر 80 جنيهًا.