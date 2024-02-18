كيف روّجت روجينا لمسلسل "سر إلهي" على مدار الأيام الماضية؟

يواصل فريق مسلسل سر إلهي للفنانة روجينا تصوير مشاهد المسلسل والانتهاء منه قبل بداية الشهر الكريم وإجراء أعمال المونتاج، تمهيدًا لعرضه خلال النصف الأول من شهر رمضان المقبل 2024 والذي يتوقع أن يشهد نسب مشاهدة عالية عبر القنوات التابعة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة watch it الرقمية.

“سر إلهي” ينتمي إلى مجموعة مسلسلات الشركة المتحدة ذات الـ 15 حلقة، والذي يتم عرضه خلال رمضان 2024، وذلك عبر منصة watch it وإحدى القنوات الفضائية المملوكة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل سر إلهي

وروجت روجينا لمسلسل سر إلهي خلال الفترة الجارية عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" جميع بوسترات نجوم العمل وعلقت عليها، قائلة: "بسم الله توكلنا على الله مسلسل سر إلهي، رمضان 2024، تأليف أمين جمال، وإخراج وتصوير رءوف عبدالعزيز، بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح من فضلك، كله بإذنه".

كما نشرت روجينا مقطع فيديو يظهر صورًا من الشخصيات التي قدمتها في التليفزيون مؤخرًا وعلقت عليها قائلة: "مسلسل سر إلهي يا رب ارزقني توفيقك ونجاحًا يليق بكرمك، بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح من فضلك"، واختتمت قائلة:"مدد يا رب.. مدد بلا عدد".

كما نشرت روجينا صورًا من كواليس تصوير العمل على صفحتها بموقع “إنستجرام”، حيث أظهرت حالة التصوير الخاصة بالعمل ومكان التصوير وقامت بشكر مخرج العمل رءوف عبدالعزيز.

أبطال سر إلهي

ويشارك في مسلسل "سر إلهي"، بجانب روجينا، عدد من نجوم الفن أبرزهم أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي ويوسف الأسدي، إخراج رءوف عبدالعزيز.

قصة سر إلهي

وتدور أحداث “سر إلهي” بطولة الفنانة روجينا الذي تخوض البطولة المطلقة الثالثة لها في شهر رمضان المبارك، حوّل السيدة التي تسمي نصرة والتي ستجسدها الفنانة روجينا ضمن أحداث مسلسل “سر إلهي”، والتي تكون متزوجة من محمد ثروت الذي يشاركها بطولة العمل الفني سر إلهي.

سيسرق الفنان محمد ثروت الذي يجسد شخصية زوج نصرة التي تلعبها الفنانة روجينا ميراث أشقاءها من أمها، كما سيتزوج من صديقتها، لتضطر إلى الانتقال إلى القاهرة وتغادر محافظة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

تتطور أحداث مسلسل “سر إلهي” لتخرج نصرة التي تلعب دورها الفنانة روجينا من السجن بعد اتهامها في قتل سيدة عجوز، لتتحول حياتها، وتحصل على ثروة غير متوقعة لتبدأ عملية الانتقام منهم المسلسل تدور أحداثه في الحارة الشعبية في إطار اجتماعي كوميدي وأحدث تشويقية وتطور في شخصيات جميع الأبطال المحركة للأحداث العمل الفني.