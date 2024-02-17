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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| القائمة الكاملة لأبطال وصناع مسلسل "سر إلهي"

سر إلهي
سر إلهي

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الأول لمسلسل "سر إلهي"، التي تقوم ببطولته الفنانة روجينا، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، استعدادًا لعرضه خلال شهر رمضان لعام 2024.

مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي ينتمي إلى مجموعة مسلسلات الشركة المتحدة ذات الـ 15 حلقة والذي يتم عرضه خلال شهر رمضان المبارك 2024، وذلك عبر منصة واتش إت watch it وإحدى القنوات الفضائية المملوكة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

أبطال وصناع مسلسل سر إلهي

 قائمة أبطال مسلسل "سر إلهي"  بجانب النجمة روجينا كلًا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مي سليم، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كل من: النجمة روجينا، والمخرج رءوف عبدالعزيز، بعدما حققا نجاحًا كبيرًا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل "انحراف" ورمضان 2023 بمسلسل "ستهم".

"سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز.

قصة مسلسل سر إلهي

تدور أحداث مسلسل "سر إلهي"، في إطار اجتماعي شعبي مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

وتقدم الفنانة روجينا شخصية نصر بمسلسل سر إلهي 2024، وهي شخصية غير محبة للمال ومتزوجة تتعرض للخيانة والغدر من أقرب الناس، ثم تقرر الانتقام ممن ظلمها، موضحة أن كثرة الأموال تجعل الإنسان أنانيًا ومتكبرًا ونمرودًا.

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