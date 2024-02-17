تعرف على قائمة أصدقاء الأبطال في مسلسلات رمضان 2024

شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية ارتفاعا كبيرا، إذ يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن المسلسلات والأعمال الدرامية خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، التي من المقرر أن تُعرَض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان 2024

وتتضمن الأعمال الدرامية في ماراثون موسم مسلسلات رمضان 2024، بين الكوميديا، والأكشن، والشعبي، والدراما، وذلك للوصول إلى كافة الأذواق التي يرغب في متابعتها الجمهور المصري والعربي.

وقد ظهر العديد من نجوم الوسط الفني أصدقاء أبطال العمل في مسلسلات رمضان 2024، وفي التقرير التالي نستعرض لكم قائمة اصدقاء الأبطال في مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين

يضم فريق عمل "الحشاشين" الفنان اللبناني نيقولا معوض، الذي يقوم بشخصية الشاعر عمر الخيام، صديق حسن الصبّاح مؤسسة فرقة "الحشاشين" الذي يقوم بدوره النجم كريم عبدالعزيز، والتي تقدمه الشركة المتحدة في الموسم الرمضاني الدرامي 2024 في أضخم إنتاج درامي.

مسلسل المعلم

يشارك الفنان محمود الليثى في مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقررعرضه في رمضان المقبل 2024، ويجسد الفنان محمود الليثي دور صديق الفنان مصطفى شعبان خلال أحداث عمل المسلسل والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024، من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل عتبات البهجة

يواصل الفنان صلاح عبدالله تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "عتبات البهجة" بمشاركة الفنان يحيي الفخراني، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، ويظهر عبدالله خلال العمل بدور صديق يحيي الفخراني المقرب، ويعمل في الصيدلة وله في تركيبات الأعشاب للعلاج بها، وتتصاعد الأحداث بينهما في اطار اجتماعي كوميدي لايت.

مسلسل "عتبات البهجة" بطولة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين.