الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ملحمة درامية.. تفاصيل أدوار الشباب في مسلسل الحشاشين رمضان 2024

الحشاشين
الحشاشين

تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم الملحمة الدرامية «الحشاشين» خلال الموسم الدرامى الرمضانى المقبل 2024 في أضخم عمل درامى خلال الموسم.

المسلسل يغوص فى أسرار وكواليس أشهر فرقة انتحارية فى التاريخ بثت الرعب فى نفوس الملوك والأمراء فى الشرق والغرب والمسلسل بطولة كريم عبد العزيز ومجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني.

وشارك في الملحمة الدرامية "الحشاشين" العديد من النجوم الشباب، وفي التقرير التالي نسرد تفاصيل أدوار الشباب في "الحشاشين".

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مسلسل الحشاشين

يشارك في ملحمة "الحشاشين" الفنان إسلام جمال الذي يقدم شخصية محورية في أحداث العمل إذ يقدم شخصية جلال الدولة ملك شاه وهو سلطان المسلمين في أحداث المسلسل الرمضاني المنتظر.

كما يشارك أحمد عبد الوهاب في المسلسل الرمضاني حيث يلعب دور يحيى وهو ابن مؤذن مدينة أصفهان أول شخص تم اغتيالها على يد حسن الصباح (كريم عبد العزيز)، فيما ظهر تامر مجدي بصورة جديدة وهو يرتدي ملابس شخصيته ضمن أحداث المسلسل الذي يعد أحد أهم وأضخم الأعمال الفنية في مصر والشرق الأوسط، معلقًا عليها:"نور بارق الحشاشين رمضان ٢٠٢٤ إن شاء الله".

انضم لفريق العمل مصطفى عبد الهادي بعد مشاركته في تقديم برامج المقالب عبر مواقع التواصل وسارة الشامي التي انضمت هى الأخرى حديثًا إلى فريق المسلسل، بجانب مشاركة سامى الشيخ، وعمر الشناوى.

أما الطفل عمر عيسى فهو يجسد شخصية حسن الصباحي في “الحشاشين” وهو في مرحلة الطفولة، وقام بدراسة الشخصية جيدا التي قال إنها غامضة للغاية، إضافة إلى الفنانة نور إيهاب وميرنا نورالدين التي تجسد كل منهما شخصية جارية في أحد القصور.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور قصة المسلسل حول فرقة "الحشاشين" التي تنتمي للطائفة الإسماعيلية الباطنية التي يصفها المؤرخ محمد عبدالله عنان بأنها أعظم جمعية سرية ثورية عرفها الإسلام، ولبثت زهاء قرن ونصف القرن تبث الرعب في الدول الإسلامية من فارس إلى الشام واستطاعت أن تحشد جموع البسطاء والدهماء باسم الدين لتحقيق أغراض سياسية.

واعتمدت جماعة "الحشاشين" في محاربة خصومها أسلوب الاغتيال الخفي المنظم.

أبطال مسلسل الحشاشين

“الحشاشين” من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف.

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