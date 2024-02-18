الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| شكل مختلف.. بوسترات جديدة لأبطال الحشاشين

إسلام جمال
إسلام جمال

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مجموعة من البوسترات الجديدة والمختلفة لأبطال مسلسل الحشاشين، أحد أهم وأضخم الأعمال الفنية في الوطن العربي والذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان المقبل ٢٠٢٤، عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المقرر أن تعمل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ترجمة العمل الفني الحشاشين إلى اللغة الإنجليزية بسبب أهمية العمل الدرامي الذي يتحدث عن أهم وأخطر فرقة انتحارية فى التاريخ بثت الرعب فى نفوس الملوك والأمراء فى الشرق والغرب.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل الحشاشين من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبدالعزيز، وكلا من فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد.

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف.

كريم عبد العزيز يجسد دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" في سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

"الحشاشين" ليسوا أشخاصًا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

تاريخيًا خرجت جماعة "الحشاشين" من طائفة النزارية الإسماعيلية، التي انفصلت عن الفاطميين في أواخر القرن الخامس الهجري، الحادي عشر الميلادي، وترجع تسميتها إلى كلمة "Assassins" أي القتلة أو الاغتياليون؛ لأنهم قتلوا ملوكهم وقادة الجيوش، ويقال إن سبب تسميتهم بالحشاشين لكونهم اضطروا لأكل الحشائش وقت حصار السلاجقة.

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين بوسترات جديد٤ المتحدة

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