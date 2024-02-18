الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قبل "سوبر فوزية".. مسلسلات إذاعية لصاحبة السعادة إسعاد يونس

سوبر فوزية
سوبر فوزية

تشارك صاحبة السعادة الفنانة إسعاد يونس خلال موسم رمضان المقبل 2024 بمسلسل إذاعي لمسلسل "سوبر فوزية" المقرر إذاعته عبر أثير إذاعة راديو النيل وتم طرح  البوستر الدعائي والتشويقي الأول للمسلسل.

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إسعاد يونس تتحدث عن فيلم "سهر الليالى" فى "صاحبة السعادة"

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رمضان 2024.. راديو النيل يطرح البوستر الدعائى لـ "سوبر فوزية"

مسلسل سوبر فوزية

وتصدرت إسعاد يونس البوستر الدعائي للمسلسل الذي يعد عودة جديدة لها للمسلسلات الإذاعية بعد فترة غياب طويلة وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي لايت حول شخصية فوزية التي تجسدها الفنانة إسعاد يونس وهي شخصية سوبر هيرو في المنزل ما يصيبها بالملل وتبدأ في البحث عن منفذ للخروج من إطار الحياة الروتينية التي تعيشها بصحبة زوجها الذي يجسد دوره النجم محمد رضوان". 

وتواصل صاحبة السعادة إسعاد يونس تسجيل حلقات المسلسل الدرامي الجديد "سوبر فوزية" داخل أستديوهات إذاعة راديو النيل، وهو من بطولة إسعاد يونس ومحمد رضوان وإنتاج إذاعات راديو النيل ويذاع في شهر رمضان المقبل 2024، وهي ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الفنانة إسعاد يونس مسلسل إذاعي وفي السطور التالية نستعرض لكم بعض من الأعمال الإذاعية لإسعاد يونس.

مسلسل فرح عديلة

وقدمت إسعاد يونس المسلسل الإذاعي "فرح عديلة" مع عدد من نجوم الوسط الفني من ضمنهم، بيومى فؤاد، شيماء سيف، وبدرية طلبة، ويوسف عثمان، وحجاج عبد العظيم تأليف إسلام صالحين وإخراج آية حمزة وتم إذاعته عبر قنوات راديو النيل، وعرض خلال شهر رمضان الكريم.

مسلسل حياة النفوس

قدمت إسعاد يونس المسلسل الإذاعي "حياة النفوس" مع عدد من نجوم الوسط الفني ومن ضمنهم محمد ثروت، دينا محسن ويزو، بدرية طلبة، هالة صدقى، وإيمان يونس، تأليف إسلام صالحين، وإخراج آية حمزة، وإنتاج batcave.studio، وأغنية "حياة النفوس" من كلمات أحمد سرور، وألحان وتوزيع أحمد نادر

ويقدم المسلسل دراما كوميدية عن ميس "حياة النفوس"، ناظرة مدرسة ثانوية حكومية بنات، حيث يعرض أحد كبار المستثمرين على حياة فرصة عمرها فى إدارة مجموعة مدارسه الضخمة التى يتعلم بها أبناء صفوة المجتمع وأغنى أغنيائه.

سوبر فوزية إسعاد يونس مسلسل سوبر فوزية مسلسل فرح عديلة مسلسل حياة النفوس

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