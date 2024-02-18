قائمة مسلسلات رمضان 2024 المكونة من 15 حلقة وأبرز أبطالها

حرص العديد من القائمين على المسلسلات الدرامية خلال السنوات القليلة الماضية إلى تنفيذ بعض الأعمال الدرامية المكونة من 15 حلقة فقط بدلا من 30 حلقة، وهو ما أصبح أمر معتاد ومنتشر خلال المواسم الدرامية خاصة في الماراثوان الرمضاني، وهو الأمر الذي يفضله كثير من الجمهور ومتابعين الدراما.

مسلسلات رمضان 2024

وخلال رمضان 2024 شارك العديد من نجوم الوسط الفني بأعمال درامية مكونة من 15 حلقة فقط، وفي التقرير التالي نستعرض لكم بعض الأعمال الدرامية التي من المقرر أن تشارك في رمضان 2024 مكونة من 15 حلقة.

مسلسل عتبات البهجة

يعود النجم يحيي الفخراني للدراما التلفزيونية بعد غياب 3 سنوات بمسلسل عتبات البهجة المكون من 15 حلقة، والتي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة العدل جروب.

يشارك فى المسلسل الجديد جومانا مراد وصلاح عبدالله وعنبة وخالد شباط وصفاء الطوخى وهنادى مهنا وسماء إبراهيم وهشام إسماعيل ووفاء صادق وحازم إيهاب ويوسف عثمان وليلى عزالعرب وعلاء مرسى وعلاء زينهم، ورؤية تليفزيونية وإشراف درامى للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد.

مسلسل كامل العدد+1 الجزء الثاني

ضمن الأعمال الدرامية التي تشارك في الماراثون الرمضاني 2024، مسلسل كامل العدد 2 وهو ضمن مسلسلات رمضان الـ 15 حلقة، وسيتم عرضه عبر قنوات المتحدة.

"كامل العدد 2" بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

مسلسل صدفة

تشارك الفنانة ريهام حجاج في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل صدفة، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعي "فؤاد مهران" في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي "صدفة"

مسلسل فراولة

مسلسل “فراولة” بطولة الفنانة نيللي كريم، المكوّن من 15 حلقة، تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024، والذي ستلعب من خلاله شخصية جديدة ومختلفة عليها، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، تحت قيادة المخرج محمد على.

مسلسل مسار إجباري

ويجتمع عمر عصام، أحمد داش، في مسلسل «مسار إجباري» ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور قصته في منطقة شعبية، تحديدًا في منطقة العباسية، وهو من بطولة كلٍ من: صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف الكاتب والسيناريست باهر دويدار، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل لحظة غضب

مسلسل «لحظة غضب»، ينتمي أيضا لأعمال الـ 15 حلقة، خلال أيام شهر رمضان، حيث يتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر حالة المشاكل التي تحدث بين طرفين في علاقة حب في إطار من الرومانسية، بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين

مسلسل جودر

ويقدم ياسر جلال مسلسل «جودر»، خلال الموسم الرمضاني 2024، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج ميديا هب سعدى وجوهر وأروما أستديوز للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل سر إلهي

وتخوض النجمة روجينا السباق الرمضاني بمسلسل سر إلهي بمشاركة أحمد مجدي وعدد كبير من النجوم تحت إدارة المخرج رؤوف عبد العزيز.