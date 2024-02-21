الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 قبل انطلاق الجولة الـ 26

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 قبل انطلاق الجولة السادسة والعشرون حيث يخوض ليفربول اولى مبارياته في هذه الجولة اليوم الأربعاء أمام فريق لوتون تاون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ويتصدر الريدز ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة عن الوصيف فريق مانشستر سيتي.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 قبل انطلاق الجولة السادسة والعشرون

مان سيتى يفوز على برينتفورد بهدف هالاند فى الدورى الإنجليزى

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 بعد مباريات السبت الممتاز .. ليفربول في الصدارة

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المركزالفريقلعبفوزتعادلهزيمةلهعليهفارق الأهدافالنقاط
1ليفربول2517625924+3557
2مانشستر سيتي2517535826+3256
3أرسنال2517445822+3655
4أستون فيلا2515465235+1949
5توتنهام 2514565238+1447
6مانشستر يونايتد2514295343+144
7برايتون2510874840838
8نيوكاسل25114105341+1237
9وست هام 2510693644-836
10تشيلسي25105104241+135
11وولفرهامبتون25105103940-135
12فولهام2585123441-729
13بورنموث2477103346-1328
14برينتفورد2574143544-925
15كريستال بالاس2567122844-1625
16نوتينجهام فورست2566133244-1224
17إيفرتون2586112733-620
18لوتون تاون2455143447-1320
19بيرنلي2534182555-3013
20شيفيلد يونايتد2534182265-4313

 

 

 

مان سيتى يفوز على برينتفورد بهدف هالاند فى الدورى الإنجليزى

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 بعد مباريات السبت الممتاز.. ليفربول في الصدارة

السيتي يطارد ليفربول في الصدارة 

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة بعد خوض 25 مباراة، يظهر أداء ليفربول الرائع في الموسم الحالي حيث حقق 17 انتصارًا وتعادل في 6 مباريات، ولا يزال ثابتًا في صدارة الترتيب.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني ويشكل تهديدًا حقيقيًا للمتصدر، حيث يملك 56 نقطة بعد تحقيقه 17 فوزًا وتعادل في 5 مباريات، ولا تزال لديه فرصة قوية للمنافسة على اللقب.

أما فريق أرسنال في المركز الثالث، يتبع مانشستر سيتي بفارق نقطتين، حيث حقق 55 نقطة بعد 17 فوزًا وتعادل في 4 مباريات وخسارة، يبدو أن أرسنال يسعى جاهدًا لمطاردة الفرق المتصدرة والتنافس على المركز الأول في الجولات القادمة.

ترتيب الدورى الانجليزى ليفربول مانشستر سيتى ارسنال الجولة السادسة والعشرون ترتيب الدوري الإنجليزي 2024

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