موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة في دوري أبطال افريقيا

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة بعد تعادل المارد الأحمر سلبيا أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا حيث أقيم اللقاء بالجزائر ويبدء الجمهور بالبحث عن موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويضرب الأهلي موعدا مع فريق ميدياما الغاني في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا حيث يواجه منافسة يوم يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويشارك الأهلي في المجموعة الرابعة من البطولة الإفريقية مع منافسيه شباب بلوزداد الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة

ستكون قنوات بي إن سبورت القطرية المسؤولة عن نقل مباراة الأهلي أمام ميدياما في دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 فبراير 2024. وتُعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الحصرية لنقل مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تخصص قناة بي إن سبورت 6 لبث المباراة مباشرة عبر الهواء.

ترتيب الأهلي في المجموعات

الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق. النقاط الأهلي 4 1 3 0 4 1 +3 6 شباب بلوزداد 4 1 2 1 4 2 +2 5 يانج أفريكانز 4 1 2 1 5 5 0 5 نادي ميدياما 4 1 1 2 3 8 -5 4

رغم التعادل الأهلي في صدارة المجموعة

ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 6 نقاط من أصل 4 مباريات حيث حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 3 مباريات.

أما فريق شباب بلوزداد يحتل المركز الثاني برصيد 5 نقاط من أصل 4 مباريات حيث حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وخسر مباراة.

أما فريق يانغ أفريكانز فيأتي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط من أصل 4 مباريات حيث حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة.

وفريق ميدياما الغاني يحتل المركز الرابع برصيد 4 نقاط من أصل 4 مباريات حقق الفوز في مباراة واحدة وخسر مثلها وتعادل في مباراة أخرى.