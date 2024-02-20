الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بين قتيل وجريح.. سرايا القدس تستهدف قوة من جيش الاحتلال بخانيونس

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم، استهداف قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تحصنت بأحد المنازل في المعسكر الغربي بخانيونس قوامها 6 أفراد بقذيفة (TPG) وأقعتهم بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سرايا القدس، أنها استهدفت بالتعاون مع كتائب المقاومة الوطنية تجمعات لجنود الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرق غزة برشقات صاروخية من نوع 107.

وقالت سرايا القدس في بيان لها "في عملية مشتركة، استهدفت سرايا القدس وكتائب المقاومة الوطنية، تحشُّدات وجنود العدو، في حي الزيتون جنوب شرق غزة، برشقات صاروخية من نوع "107".

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حركة حماس: نحذر الاحتلال من أية مغامرة لاقتحام رفح  

وفي وقت سابق من اليوم، حذر مصدر قيادي في حركة حماس، الاحتلال الإسرائيلي من أية مغامرة باقتحام رفح، وارتكاب مجازر وحرب إبادة جماعية.

وأشار المصدر في تصريحات صحفية، إلى أن النصر الذي يبحث عنه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سراب، وغير موجود إلا في خياله، وفقا لما نقله المركز الفلسطيني للاعلام.

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وأكد القيادي في حماس أن نتنياهو يكذب على الجميع ويخدع أهالي المحتجزين بزعمه إمكانية تحريرهم بالقوة، والوقت يتلاشى.

 الانفجار قادم في وجه الاحتلال ردًا على أية قيود على دخول المسلمين للمسجد الأقصى خلال رمضان

وشدد القيادي في حماس علي أن الانفجار قادم في وجه الاحتلال ردًا على أية قيود على دخول المسلمين للمسجد الأقصى في شهر رمضان.

ووصل في وقت سابق من اليوم، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى القاهرة على رأس وفد من قيادة الحركة.

 

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