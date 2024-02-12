"باغتوهم بالأسلحة الرشاشة والقذائف".. سرايا القدس تكشف تفاصيل كمين خان يونس

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم، قتل وإصابة أفراد قوة إسرائيلية بعد نصب كمين محكم لهم جنوب شرق خانيونس في جنوب قطاع غزة.

وقالت “سرايا القدس” في منشور أورده المركز الفلسطيني للإعلام على منصة “إكس”: "بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك في منطقة معن جنوب شرق خانيونس، يؤكدون نصب كمين محكم لقوة صهيونية مع ساعات فجر اليوم".

وأضافت: "فور وصول القوة لموضع الكمين باغتوهم بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للأفراد والتحصينات والعبوات، موقعين أفراد القوة بين قتيل وجريح".