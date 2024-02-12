الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أمريكى: بوتين ما زال مقتنعا بأن لروسيا حقا تاريخيا فى أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ما يقوله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "الحق التاريخي" لبلاده في أوكرانيا بأنها "ذرائع قد تكون مغلوطة في كثير من الأحيان".

وأضافت الصحيفة، أن المقابلة التي أجراها بوتين مع المذيع الأمريكي تاكر كارلسون، قبل بضعة أيام، كانت غامضة للكثيرين، إذ كان بوتين يشرح وجهات نظره الراسخة حول الماضي التاريخي، التي تختلف فيها تفسيرات المؤرخين بشكل واسع، ما دفعه إلى إثارة الصراع الدامي في القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في عام 2008، أثناء جلوس بوتين مع الرئيس الأمريكي آنذاك، قال: "ألا تعلم أن أوكرانيا ليست دولة حقيقية حتى؟"، وهو ما أكده مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ما يُظهر هوس بوتين بتاريخ أوكرانيا والشعوب السلافية، بحسب الصحيفة.

ولفتت إلى أن تلك القناعة دفعت بوتين إلى غزو أوكرانيا عام 2014 وضم شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى الحرب الواسعة التي شنتها موسكو في عام 2022.

وتقول الصحيفة إن وجهات نظر بوتين التاريخية ليست فريدة بالنسبة له، وإن لها جذورًا عميقة في السرد التاريخي للإمبراطورية الروسية قبل الثورة الروسية عام 1917؛ إذ كان من غير القانوني ذكر اسم أوكرانيا وطباعة الكتب والصحف باللغة الأوكرانية في روسيا في تلك الفترة، وكان الأوكرانيون يُطلق عليهم رسميًا اسم "الروس الصغار".

ووفقًا لمسؤولي المخابرات الغربية، قضى الرئيس الروسي وقتا كثيرا خلال كوفيد-19 في دراسة النصوص التاريخية، وكانت النتيجة أطروحة بعنوان "حول الوحدة التاريخية بين الروس والأوكرانيين"، نُشرت في يوليو 2021، وقُرئت على كل أفراد القوات المسلحة الروسية قبل الغزو، وفقًا للصحيفة الأمريكية.

وختمت الصحيفة بالقول إن الدولة التي يصفها بوتين، باستمرار، بأنها "مصطنعة"، تقاوم محاولات موسكو لإنهاء استقلالها منذ ما يقرب من عامين، فقد استعادت نصف الأراضي التي كانت تحت السيطرة الروسية في البداية.

الأكثر قراءة

عاجل.. كمين لجيش الاحتلال الإسرائيلى على يد المقاومة فى خان يونس

عاجل.. متحدث جيش الاحتلال: نفذنا هجمات ضد أهداف نوعية في جنوب غزة وانتهى الهجوم

عاجل.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب وسط ميانمار

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وطقس شديد البرودة (فيديو)

عاجل.. حزب الله يشن 5 ضربات خطيرة على المواقع الإسرائيلية

عاجل|الحكومة تكشف تفاصيل طرح 1000 شقة للإيجار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح