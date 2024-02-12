الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جون كيربى يتولى منصبا إضافيا فى البيت الأبيض

جون كيربي
جون كيربي

قال مسؤول أمريكي لـ"رويترز"، أمس الأحد، إن جون كيربي، كبير المتحدثين باسم الأمن القومي للرئيس جو بايدن، سيحصل على ترقية ويتولى دورا أكبر في البيت الأبيض.

وسيحصل كيربي، الذي شغل في السنوات الماضية منصب كبير المتحدثين باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ووزارة الخارجية، على منصب جديد هو مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، وستتم ترقيته إلى درجة مساعد للرئيس من نائب مساعد.

وقال المسؤول إن كيربي سيكون مسؤولا عن تنسيق الاتصالات المتعلقة بالأمن القومي مع مجموعة متنوعة من الوكالات، وفقا لـ"رويترز".

وكيربي أحد أبرز الوجوه في البيت الأبيض منذ تولي بايدن الرئاسة، إذ ينضم كثيرا إلى المتحدثة كارين جان بيير لتقديم إفادات بشأن قضايا تتعلق بالأمن القومي، لاسيما منذ بدء حرب غزة.

وقال المسؤول إن ظهور كيربي لتقديم الإفادات سيستمر، ويتولى كيربي، وهو أميرال متقاعد من البحرية الأمريكية، منصب منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي منذ أن تم تعيينه من البنتاجون في عام 2022.

وبموجب الهيكل الجديد، سيعين كيربي طاقما صغيرا مكلفا بمساعدته في ترتيب رسائل الإدارة حول قضايا الأمن القومي، إلى جانب الأنشطة الصحفية اليومية.

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