الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصين تحذر مدينة جوتينبرج السويدية من عقد اتفاقيات توأمة مع تايوان

السفارة الصينية لدى
السفارة الصينية لدى السويد

حذرت السفارة الصينية لدى السويد مجلس مدينة "جوتينبرج" السويدية من عقد اتفاقيات توأمة مع تايوان بهدف تقليل اعتماد المدينة على الصين.

وأوضحت صحيفة "جوتبورج بوستن" السويدية - التي أوردت النبأ الأحد - أن هذا التحذير جاء في أعقاب اقتراح قدمه أعضاء حزبين في مجلس مدينة "جوتينبرج" التي تعتبر ثاني كبريات المدن السويدية، دعوا فيه إلى توسيع نطاق علاقات المدينة على المستوى الخارجي، ولكن هذا الاقتراح أثار انتباه السفارة الصينية في استوكهولم، حيث سارعت بإرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مجلس المدينة، حثته فيها على ضرورة الالتزام بمبدأ "الصين واحدة"، لأن بكين تعتبر تايوان جزءا من الصين، وأنه يتعين على السياسيين في المجلس التعامل بطريقة صحيحة إزاء "المسالة التايوانية" التي تمثل "لب المصالح الصينية".

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