فوز المحافظ ألكسندر ستوب في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفنلندية

فاز رئيس الوزراء المحافظ السابق ألكسندر ستوب في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفنلندية، حيث تفوق بفارق ضئيل على وزير الخارجية السابق والسياسي المنتمي إلى حزب الخضر بيكا هافيستو، ليتولى المنصب الذي يتمتع بصلاحيات كبيرة في السياسة الخارجية.

وحصل ستوب على 51.7% من أصوات الناخبين مقابل 48.3% لهافيستو، وفقا لهيئة الإذاعة العامة "إيل" بعد فرز 98% من الأصوات.

وكانت النتيجة أقرب مما كان متوقعا، حيث أشارت استطلاعات الرأي إلى فوز ستوب بفارق أكبر.

وذكرت "إيل" أن هافيستو حقق نتائج جيدة في المدن والبلدات التي تضم جامعات، في حين كان أداء ستوب أفضل في الضواحي والمناطق الريفية.

وقدم هافيستو التهنئة لستوب على فوزه في الانتخابات بمجرد إعلان الهيئة عن النتائج.

وفي أول تصريحات له كرئيس منتخب، وصف ستوب الفوز بأنه أعظم شرف في حياته.

ويتولى ستوب مهام منصبه اعتبارا من أول مارس المقبل، خلفا للرئيس الحالي ساولي نينيستو، الذي أكمل فترتين مدة كل منهما ست سنوات، ولا يسمح له بالترشح لولاية أخرى.

ويتم انتخاب الرئيس الفنلندي بشكل مباشر وهو يتمتع بصلاحيات كبيرة في السياسة الخارجية والأمنية، إلى جانب منصبه الشرفي.

وتتشارك فنلندا مع روسيا في حدود يبلغ طولها 1340 كيلومترا. وفي عهد الرئيس الحالي نينيستو وفي أعقاب الهجوم الروسي لأوكرانيا، قررت فنلندا التقدم بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في عام 2022. وبعد عقود من عدم الانحياز العسكري، أصبحت العضو الحادي والثلاثين في الحلف الدفاعي في أبريل 2023.