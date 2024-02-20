الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يستهدف مستشفى الأمل

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن أن مستشفى الأمل في قطاع غزة يتعرض حاليًا لعدة استهدافات من قبل  قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بشكل مباشر باستهداف الطابق الثالث من مستشفى الأمل مما أدى إلى احتراق غرفتين في الجهة الجنوبية الشرقية.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال استهدفت خطوط المياه الخاصة بالمستشفى، فيما قامت بإطلاق النار مباشرة في ساحة مستشفى الأمل أثناء تواجد طاقم الجمعية ووفد من وكالة الأونروا فيها.

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اكسترا نيوز: حرب غزة أثرت بشكل مباشر على اقتصاد الاحتلال

منظمات أممية: حياة الأطفال مهددة بسبب سوء التغذية فى غزة

وسبق، وذكر تقرير مشترك أصدرته منظمة الصحة العالمية ومنظمة يونيسف وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أن حياة الأطفال في قطاع غزة مهددة؛ بسبب ارتفاع معدلات سوء التغذية.

وأضاف التقرير، اليوم الثلاثاء، أن الوضع خطير بشكل خاص في الشمال الذي انقطعت عنه المساعدات بشكل شبه كامل منذ أسابيع، حيث يعاني طفل واحد من بين كل 6 أو 15.6% من الأطفال دون سن الثانية من سوء التغذية الحاد، ومن بين هؤلاء يعاني ما يقرب من 3% من الهزال الشديد، وهو أكثر أشكال سوء التغذية تهديدًا للحياة، مما يعرض الأطفال الصغار لخطر المضاعفات الطبية والوفاة؛ ما لم يتلقوا علاجًا عاجلًا.

ولفت إلى أنه بما أن البيانات تم جمعها في يناير الماضي، فمن المرجح أن يكون الوضع أكثر خطورة اليوم، منوهًا إلى أن الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يشكل تهديدات خطيرة لصحتهم في الوقت الذي أصبح الغذاء والمياه الصالحة للشرب نادرين للغاية وتنتشر الأمراض؛ مما يعرض تغذية النساء والأطفال ومناعتهم للخطر، ويؤدي إلى ارتفاع حاد في سوء التغذية الحاد.

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الأغذية العالمي: توقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة

الهلال الأحمر مستشفى الأمل قوات الاحتلال الأونروا قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي

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