الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

البرلمان المجرى يصدق على انضمام السويد إلى "الناتو" الإثنين المقبل

انضمام السويد إلى
انضمام السويد إلى الناتو

بعد تأخر طويل، من المتوقع أن يصدق البرلمان المجري على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يوم الإثنين المقبل.

وطلب زعيم حزب "فيدس" الحاكم، ماتي كوتشيس، من رئيس البرلمان، إدراج المسألة ضمن جدول أعمال الجلسة العامة المقررة في 26 من فبراير.

ونشر "كوتشيس" نسخة من الطلب على صفحته على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء. ومن جانبها، وافقت اللجان في البرلمان بالفعل على التصديق، وكل ما يتبقى الآن هو موافقة المجلس.

يذكر أن المجر هي الدولة الوحيدة من بين الدول الأعضاء في حلف الناتو، والبالغ عددها 31، التي لم تصدق على انضمام السويد بعد. ويجب على جميع الدول الأعضاء التوقيع على الطلبات قبل قبول دولة جديدة.

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