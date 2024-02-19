الإثنين 19 فبراير 2024
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رياضة

وزير الشباب يلتقى ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر

أشرف صبحي خلال اجتماعه
أشرف صبحي خلال اجتماعه مع ممثل منظمة الصحة العالمية

التقى د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، د.نعمة سعيد عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، وذلك بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

في بداية اللقاء، تقدم د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للدكتور نعمة سعيد علي توليه منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد ممثلا لمنظمة الصحة العالمية بمصر.

وأوضح صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا بالغًا بمجال الصحة من خلال تشجيع الشباب علي ممارسة الرياضة، مضيفا أن طب المجتمع الوقائي وممارسة الرياضة بقطاع البطولة يساعد كثيرًا فى تحسين الصحة العامة، وهو ما نضعه نصب أعيننا بالأساس.

وذكر صبحي أنه تم عمل العديد من المبادرات فى وزارة الشباب والرياضة ومنها "دراجتك صحتك"، والتى لاقت رواجا كبيرا بين جميع  أفراد المجتمع المصري بكافة فئاته وأعماره، مشيرًا الي أنه خلال أزمة كوفيد العالمية تحركت منظمة الصحة العالمية بصورة إيجابية وفعالة لزيادة الوعي داخل المجتمعات، مضيفًا أن وزارة الشباب والرياضة لديها العديد من المشروعات والمبادرات التى نتعامل ونتعاون بها مع منظمة الصحة العالمية، ونسعي لزيادة وعي وتنوير الشباب للحفاظ على صحتهم من خلال ممارسة الرياضة، كما يوجد لدينا العديد من البرامج من أجل الارتقاء بصحة الشباب والنشء المصري من خلال ممارسة الرياضة دون مستوي البطولة.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر إلي إيمان منظمة الصحة العالمية بأهمية الرياضة والممارسة فى بناء صحة سليمة للانسان، والتى يعتبر ممارستها حائط الصد الأول للأمراض، مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لتنوير الشباب وزيادة وعيهم بأهمية ممارسة الرياضة.

خلال اللقاء تم الاتفاق على تنظيم ماراثون رياضي كبير "للمشي والدراجات" خلال مايو المقبل مع احتفالات منظمة الصحة العالمية بعيد الصحة، كما سيتم عمل شراكة بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الصحة العالمية من خلال مبادرة "دراجتك صحتك" خلال الفترة المقبلة، للتأكيد على أهمية ممارسة الرياضة للحفاظ على صحة الإنسان.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الصحة العالمية مصر الدكتور أشرف صبحي

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