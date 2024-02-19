الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

المكاوى: إدراج الكاراتيه التقليدى ضمن الاتحادات المستحقة للحافز الرياضى "إنجاز كبير"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي برئاسة الدكتور رامى المكاوي، عن موافقة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي على إدراج الكاراتيه التقليدي ضمن الاتحادات المستحقة للحافز الرياضي.


وكشف المكاوي رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للكاراتيه التقليدي، أن الاتحاد تسلم القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/2/7 بموافقة وزارة الرياضة على ادراج الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي ضمن الاتحادات المستحقة للحافز الرياضي.

وأوضح أنه سيتم منح الحافز الرياضي اعتباراً من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024 في مسابقات "كاتا فردي- كوجو كوميتية- الفوكوجو- ايبون شوبو- انبو بنين- انبو ميكس".

ووجه المكاوي الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على صدور هذا القرار، والذي يدعم الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي ويسهم بشكل كبير في نشر اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركة، وهو الهدف الذي يسعى إليه الاتحاد من أجل المساهمة في خلق جيل من الشباب محب للرياضة، بما يعود بالنفع على المجتمع بجانب زيادة أعداد الأبطال الرياضيين ومنح مصر فرصا أكبر لاعتلاء منصات التتويج ورفع علم مصر في كافة المحافل القارية والعالمية.

وأتم بأن هذا القرار حلم طال انتظاره من الجميع داخل الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي، وجاء تتويجا للجهد الكبير من أعضاء مجلس الإدارة بالكامل وإدارة الاتحاد التنفيذية والمالية خلال السنوات الماضية.

رامي المكاوي وزير الرياضة وأشكر وزير الرياضة وزارة الرياضة على ادراج الاتحاد المصري للكاراتيه المكاوي الشكر لوزير الشباب والرياضة

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